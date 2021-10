Aline | Aline - The Voice of Love

Tragikomödie | Kanada, Frankreich 2021 | 126min. | Regie: Valérie Lemercier | mit: Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud, Roc LaFortune, Jean-Noël Brouté

Québec, Ende der 1960er-Jahre: Sylvette und Anglomard Dieu bringen ihr 14. Kind, Aline, zur Welt. In der Großfamilie ist nichts wichtiger als die Musik. Die Eltern merken bald, dass ihre Tochter ein einzigartiges musikalisches Talent besitzt, sie kann über zwei Oktaven singen. Musikproduzent Guy-Claude ist begeistert von ihrer Stimme, will Aline fördern und macht sie zum Star. Gestärkt von ihrer Familie stürzt sich die junge Frau voll und ganz in ihre Karriere. Aline ist eine Hommage an Céline Dion und eine freie Interpretation ihres Lebens.

»Der Film zeigt, was unter der öffentlichen Figur von Dion liegt: Sie ist ein bisschen seltsam, albern, kitschig und fabelhaft.« Richard Lawson