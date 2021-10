La Nuit des Rois | Die Nacht der Könige (OmeU)

Drama | Kanada, Elfenbeinküste, Frankreich, Senegal 2020 | 93min. | Regie: Philippe Lacôte | mit: Koné Bakary, Steve Tientcheu, Rasmané Ouédraogo, Issaka Sawadogo, Digbeu Jean Cyrille

Philippe Lacôtes Nachtstück spielt in der MACA, dem größten Gefängnis der Elfenbeinküste, weit abseits von der Hauptstadt Abidjan gelegen. Dort kommt ein neuer Gefangener an. Der König der Gefangenen erklärt dem Neuankömmling die Spielregeln: Wenn er in der kommenden Vollmondnacht mit dem Erzählen einer Geschichte bis zum Morgen durchhält, wird er der neue Chef – andernfalls droht ihm der Tod. Mit diesem Referenzrahmen – er knüpft sowohl an die Macht der Griots an, jener in ganz Westafrika bekannten Geschichtenerzähler*innen, als auch an Scheherazade aus Tausendundeiner Nacht, die einst ebenso um ihr Leben erzählt hat – beginnt eine Nacht, die viele Überraschungen birgt.