Une vie démente | Ein verrücktes Leben (OmeU)

Komödie | Belgien 2021 | 87min. | Regie: Ann Sirot, Raphaël Balboni | mit: Jo Deseure, Jean Le Peltier, Lucie Debay, Gilles Remiche

Alex und Noémie sind in ihren Dreißigern und wünschen sich ein Kind. Wäre da nicht Alex‘ Mutter Suzanne, die ihrer Familienplanung in die Quere kommt. Suzanne ist an Demenz erkrankt, die sie wie ein nicht mehr steuerbares Kind handeln lässt. Sie klaut Autos, schneidet den Nachbarn im Schlaf deren Haare und fälscht kurzerhand Geldscheine, um sich Kippen zu holen. Beste Gelegenheit für Noémie und Alex, um das Elternsein zu üben.

»Während viele Filme das Thema Demenz mit Ernst oder Spott angehen, schafft Une vie démente den sanften Wechsel zwischen Komik und Tragik.« Radio Télévision Belge Francophone