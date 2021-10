Entre les vagues | Die Mutigen (OmeU)

Drama | Frankreich 2021 | 100min. | Regie: Anaïs Volpé | mit: Souheila Yacoub, Déborah Lukumuena, Matthieu Longatte, Sveva Alviti, Angélique Kidjo

Träumen, fallen, neu anfangen. Margot und Alma sind zwei beste Freundinnen, die in Paris leben, vor jugendlicher Energie nur so sprühen, Spaß haben und darauf brennen, die Welt zu erobern – bis ihnen das Leben in die Quere kommt. Aber ihre Freundschaft trägt sie durch alle Widrigkeiten: Sie sind unzertrennlich, unaufhaltsam.

»Das Ungewöhnliche an Entre les vagues ist, dass die jungen Frauen an ihrem jugendhaften Elan festhalten, was ihnen ein kindliches Verhalten verleiht, das man bisher nur von männlichen Bonding-Komödien kannte.« Kaleem Aftab