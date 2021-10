Les 400 coups / Sie küssten und die schlugen ihn (OmU)

Drama | Frankreich 1959 | 93min. | Regie: François Truffaut | mit: Jean-Pierre Léaud, Claire Maurier, Albert Rémy | Französisch mit dt. Untertiteln | Eintritt frei

"Sie küssten und sie schlugen ihn" ist Truffauts erster Langfilm, der die Nouvelle Vague begründete!

Der 13-jährige Antoine Doinel schwänzt lieber den Unterricht und streunt in Paris herum, als seine Zeit in der Schule zu verbringen. Von seinen Eltern, besonders seiner Mutter, wird er vernachlässigt, von seinen Lehrern missverstanden. So sucht er Gesellschaft bei seinem Freund René. Zusammen ziehen sie durch die Großstadt und hecken jede Menge Streiche aus: Sie gehen ins Kino, verbringen den Tag auf dem Rummelplatz, rauchen und klauen. Als er schließlich bei einem seiner Diebstähle erwischt wird, wird Antoine nach einer Nacht hinter Gittern am nächsten Morgen in eine Erziehungsanstalt für straffällige Jugendliche eingeliefert. Dort herrscht eiserne Disziplin. Doch bald flieht Antoine und schlägt sich bis zum Meer durch, das er zwar zuvor nie gesehen, von dem er aber stets geträumt hat.