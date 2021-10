Kuessipan | Kuessipan (OmeU)

Drama | Kanada 2019 | 117min. | Regie: Myriam Verreault | mit: Sharon Ishpatao Fontaine, Yamie Grégoire, Étienne Galloy, Cédrick Ambroise

Eine Liebeserklärung an Québecs Innu-Community: Die beiden jungen Frauen Mikuan und Shaniss könnten nicht unterschiedlicher sein und doch verbindet sie eine tiefe Freundschaft. Während Mikuan behütet aufwächst, erlebt Shaniss schon früh Gewalt und Verlust. Gemeinsam entdecken sie, was Freiheit sein kann – ein Wort, das es in ihrer Sprache gar nicht gibt, denn man muss zunächst das Eingesperrtsein begreifen, um eine Vorstellung von Freiheit zu bekommen. Kuessipan erzählt vom Erwachsenwerden zwischen Tradition und Moderne in einer Innu-Community in Québec.