Robert Schumann

Szenen aus Goethes »Faust«

Komposition in drei Abteilungen und einer Ouvertüre für Solostimmen, Chor und Orchester

Jarrett Ott Faust

Esther Dierkes Gretchen

David Steffens Mephistofeles

Kai Kluge Ariel

Kinderchor der Oper Stuttgart

Staatsopernchor Stuttgart

Staatsorchester Stuttgart

André de Ridder Dirigent

Robert Schumanns Faust-Szenen sind weder Oper noch Oratorium, sondern eben »Szenen« aus Goethes Faust, die relativ unverbunden nebeneinander stehen. Wie Schlaglichter löste er einzelne Szenen aus den beiden Teilen der Dichtung heraus und vertonte sie. Ein faszinierendes Werk, changierend zwischen intimem Gebet und überwältigender Apotheose, zwischen Kantate und Oratorium, zwischen Sinfonik und Oper. Im Juli 2022 sind das Ensemble der Staatsoper Stuttgart, der Staatsopernchor samt Kinderchor und das Staatsorchester im Forum am Schlosspark in Ludwigsburg sowie in der Liederhalle Stuttgart für drei konzertante Aufführungen dieses selten zu hörenden Werks zu Gast.

Ursprünglich sollte die Produktion szenisch vom Team rund um Regisseur Marco Štorman und den Dirigenten André de Ridder auf die Bühne gebracht werden. Stattdessen sind die Faust-Szenen jetzt in einer konzertanten Fassung zu erleben.

In Kooperation mit

Staatsoper Stuttgart

Weitere Vorstellungen am SA 23. und MO 25. Juli 2022 in der Liederhalle Stuttgart