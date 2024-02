Szenische Lesung: Jenseits des Ozeans

Ludwig und Karl sind zwei Brüder, die 1890 aus der schwäbischen Provinz nach Amerika auswandern. Ludwig schreibt Briefe an die Mutter und schildert die Erlebnisse in der Ferne.

So auch ihre Anfänge in New York, wo sie Anschluss und Unterkunft bei einer deutschen Familie gefunden haben. Er erzählt von den Schwierigkeiten, Arbeit zu finden und das Auskommen zu bestreiten. Ludwig kann jedoch sehr bald in ein Geschäft in Brooklyn einsteigen und dieses erfolgreich fortführen und später sogar übernehmen. Während sein Bruder Karl stets an seiner Seite bleibt und sich die beiden ein Leben in Amerika aufbauen, verläuft die Zeit in der Heimat nicht so glücklich…