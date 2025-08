Töpferwerkstatt für Familien

Ihr erkundet als Familie die faszinierende Welt der Keramik.

hr modelliert den Ton mit euren Händen und probiert gemeinsam unterschiedliche Techniken, Werkzeugen und Stempel aus. Die Dozentin führt euch Schritt für Schritt durch den Prozess und steht euch zur Seite. Kreativität und Spaß stehen an erster Stelle. Am Ende könnt ihr eure getöpferten Sachen nach Lust und Laune farbig gestalten. Zusätzlich wirkt Töpfern auch entspannend, es verbessert die Feinmotorik und aktiviert feine Muskelgruppen in den Händen und Armen.