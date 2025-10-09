Tù Phú Vietnamesischer Kulturabend

Der Bremer Regisseur Franz Eggstein und das Universitätstheater TiC haben zusammen mit der vietnamesischen Community in Bremen und der Hochschule für Musik und Theater Hamburg ein heaterstück gemacht.

Der Bremer Regisseur Franz Eggstein und das Universitätstheater TiC (Theater inCognito) haben zusammen mit der vietnamesischen Community in Bremen und der Hochschule für Musik und Theater Hamburg ein Theaterstück gemacht. Es heißt „Mẫu“ und wurde Ende März zum ersten Mal in Bremen gezeigt.

Das Stück bezieht sich auf ein vietnamesisches Ritual, das Đạo Mẫu-Ritual heißt. Dieses Ritual gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO. „Mẫu“ verbindet traditionelle vietnamesische Musik, Tanz und Spiritualität mit modernen Elementen. Etwas ganz Besonderes ist die Musik von Tam Thi Pham. Die Künstlerin unterrichtet an der Hochschule in Hamburg und spielt live auf einem alten vietnamesischen Instrument, der Đàn bầu. Dieses Instrument hat nur eine Saite. Mẫu“ ist kein normales Theaterstück. Es ist ein besonderes Erlebnis.