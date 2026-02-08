Tübingen Classic Oldtimerfestival

Zum vierten Mal möchten wir Sie zu diesem außergewöhnlichen Treffen herzlich einladen.

Wir, das sind – das BOXENSTOP Auto ∙ Zweirad ∙ Spielzeug Museum – der ADAC-Ortsclub Tübingen e.V., die Oldtimerfreunde Neckar-Alb-Schönbuch e.V., der Allgemeine Schnauferl-Club Landesgruppe Württemberg-Hohenzollern e.V. und der Tübinger Handel- und Gewerbeverein.

Tübingen Classic ist vom Start weg eine Erfolgsgeschichte. Kein Wunder bei dem wunderschönen Rahmen, den die Tübinger Altstadt, eine der schönsten überhaupt, bietet. Tübingen Classic findet im Herzen dieser altehrwürdigen Universitätsstadt statt, nicht auf einer grünen Wiese oder einem gesichtslosen Parkplatz. Nein, mitten in der Stadt!

Neben der Fahrzeugpräsentation werden Musikbands mit flotten Rhythmen unterhalten, Tanzgruppen auftreten um einen besonders gelungenen Rahmen zu bieten.