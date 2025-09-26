Das Tübinger Bücherfest wird wieder tausende enthusiastische Besucher nach Tübingen locken.

Lesungen im Garten des Evangelischen Stiftes, im Innenhof des Wilhelmsstiftes, unter den Platanen hinter der Stiftskirche und an vielen anderen, attraktiven Orten der historischen Altstadt – das Bücherfest weiß mit einer wundervollen Atmosphäre zu begeistern.

Eine Auswahl aktueller deutscher und internationaler Literatur bringt die Besucher in persönlichen Kontakt zu ihren Lieblingsautor/innen oder ermöglicht die Entdeckung neuer, aufregender Stimmen in der sich ständig wandelnden Landschaft des Dichtens und Schreibens.