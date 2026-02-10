Tübinger Dressurtage

Nach dem großen Tübinger Reitturnier mit Springprüfungen bis zur schweren Klasse S im April steht im Oktober eine weitere interessante Veranstaltung an.

Bevor es im Winter wieder in die Halle geht planen wir auf unserem großen Platz ein Dressurturnier von der Führzügelklasse bis zur Klasse S und zusätzlichen Jungpferdeprüfungen. Wir bieten den Reitern und Pferden damit die einmalige Möglichkeit, die Prüfung und die Vorbereitung auf demselben Boden zu reiten.

Hier werden auch wieder einige Wertungsprüfungen zur Kreismeisterschaft des Pferdesportkreis Tübingen in den verschiedenen Altersklassen und erstmalig der Vereinscup stattfinden, eine gemeinsame Wertung für alle Teilnehmer desselben Vereins an diversen Prüfungen.