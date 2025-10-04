Tübinger Entenrennen

Seit 1999 werden einmal im Jahr in Tübingen die Enten zu Wasser gelassen.

Dann wird es eng und gelb auf dem Neckarabschnitt zwischen der Alleenbrücke am oberen Ende der Neckarinsel und der Neckarbrücke. Einige tausend gelbe Quietschenten, eine jede mit einer Startnummer versehen und ein seliges Lächeln um den Schnabel, lassen sich dann mehr den Neckar hinuntertreiben, als dass sie ehrgeizig bemüht um die Wette schwimmen. Denn diese Enten gehören bekanntermaßen einer Gattung an, deren angestammter Lebensraum Badewannen sind.