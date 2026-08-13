Tübinger Erbe-Lauf

Traditionell findet am letzten Tag des Umbrisch-provenzalischen Marktes während des verkaufsoffenen Sonntags der Tübinger Stadtlauf durch die Gassen der Altstadt statt.

An der Grundidee, Breitensport und Spitzensport zu vereinen, wird auch nach 30 Jahren festgehalten. Bei den Wettbewerben für unterschiedliche Ziel- und Altersgruppen ist für alle etwas dabei.

Der 10-Kilometer-Lauf ist in drei Runden aufgeteilt: Die Läuferinnen und Läufer starten in der Uhlandstraße, dann geht durch die Tübinger Altstadt und den umbrisch-provenzalischen Markt. Vorher laufen die Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Altersgruppen. Bereits um 11 Uhr geht es beim 3-Kilometer-Lauf einmal durch die Altstadt. Die Handbike-Challenge, ein Rollstuhl-Rennen, führt ab ca. 10 Uhr auf den Rundkurs durch die Stadt. Sozialpartner des Erbe-Laufs sind der Arbeitskreis Leben sowie die Online-Jugendberatung Youth-Life-Line.