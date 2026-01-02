Tübinger Fasnetsumzug

Rund 400 Jahre hat es gedauert, bis sich in der Stadt Tübingen wieder närrisches Leben regte.

1565 beschwerte sich nämlich Herzog Christoph über das „Mordsgeschrei und Toben und Wüten“ in der Stadt und verbot kurzerhand den „heidnischen Unfug”. Eine gewisse protestantische Lustfeindlichkeit der Tübinger Stadtbevölkerung hielt die Narren dann noch bis 1996 davon ab, in großem Stil durch die Straßen und Gassen der alten Universitätsstadt zu ziehen.

Heute machen alljährlich zwei Wochen vor dem Rosenmontag ca. 60 Zünfte mit über 3000 Hästrägern die Altstadt von 13.30-15.30 Uhr unsicher, darunter die Schloß-Ochsen und die Neid-Köpf aber auch viele Zünfte aus der Region. Der Rosecker Fasnetsclub und die Narrenzunft Tübingen wechseln sich bei der Ausrichtung des Umzugs ab. Dieses Jahr ist der Rosecker Fasnetclub dran.

Der Umzug bewegt sich vom Nonnenhaus über die Hafengasse - Pfleghofstraße - Holzmarkt - Marktplatz - Marktgasse - Kornhausstraße - Krumme Brücke - bis zur Jakobsgasse.