Tübinger Jazz & Klassik Tage

Dieses Jahr nur 25 statt 80 Veranstaltungen ...

Ausverkaufte Konzerte, große Musiker und tolle Stimmung sind die besonderen Kennzeichen des beliebten und sympathischen Tübinger Musikfestivals. Auf über 30 Bühnen finden rund 80 Konzerte statt mit einer enormen musikalischen Bandbreite. Zwischen Jazz-Classics, Kammermusikalischem, Swing-Musette, höfischer Klassik, Bigbandsound oder Latin-Rhythmen liegt für jeden etwas. Vom Ladengeschäft über die Bar bis hin zum Theatersaal und der Kirche reicht das Spektrum der Veranstaltungsorte für die großen und kleinen, illustren und weniger bekannten Musiker aus Tübingen, der Region und von weiter her. Übrigens: In der Reihe "Kids Day's" wird Kinder und Jugendlichen seit vielen Jahren erfolgreich auf unterhaltsame und einfallsreiche Weise Klassik und Jazz zum Mitmachen nähergebracht.

Normalerweise klingt und swingt es bereits am Eröffnungssamstag in vielen Läden und Geschäften der Innenstadt. Dieses Mal nicht, aber die Marchingband wird in der Altstadt wieder unüberhörbar sein.