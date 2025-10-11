Tübinger Jazz & Klassik Tage

Nach mehr als einem Vierteljahrhundert können die Jazz & Klassik Tage erneut mehr als fünfzig Konzerte präsentieren, zum großen Teil von Musikern und Musikerinnen aus Tübingen und der Region – im Kernprogramm ohne Wiederholungen aus dem Vorjahr.

Wie gewohnt: vom begabten Amateur bis zum etablierten Profi – mit einigen Gästen von weiter her; vom Duo über die klassische Band zu Sinfonieorchester oder Bigband. Die Anzahl der Talente vor Ort, aber auch solche, die es in die Region zieht, ist beeindruckend, und seit jeher ist unser Ansatz, sie so breit wie möglich hörbar zu machen. Schon erstaunlich, was da immer wieder Neues zum Vorschein kommt.

Tübingen halt. Und viele, viele Veranstalter, junge und ältere MusikerInnen, Schulen und Musikschulen auch in der näheren und weiteren Umgebung.

Auf über 30 Bühnen finden rund 50 Konzerte statt mit einer enormen musikalischen Bandbreite. Zwischen Jazz-Classics, Kammermusikalischem, Swing-Musette, höfischer Klassik, Bigbandsound oder Latin-Rhythmen liegt für jeden etwas. Vom Ladengeschäft über die Bar bis hin zum Theatersaal und der Kirche reicht das Spektrum der Veranstaltungsorte für die großen und kleinen, illustren und weniger bekannten Musiker aus Tübingen, der Region und von weiter her.

Es klingt und swingt wieder bei "Beswingt einkaufen" bereits am Eröffnungssamstag in vielen Läden und Geschäften der Innenstadt. Auch die Marchingband wird in der Altstadt wieder unüberhörbar sein.