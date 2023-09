Tübinger Poetik-Dozentur 2023

Christian Baron ist der Schriftsteller, der die nicht vom Wohlstand verwöhnten Deutschen im Blick hat wie kein Zweiter (Frank Jöricke, Die Welt).

Christian Baron, geboren 1985 in Kaiserslautern, lebt als freier Autor und Journalist in Berlin. Nach dem Studium der Politikwissenschaft, Soziologie und Germanistik in Trier arbeitete er mehrere Jahre als Zeitungsredakteur. 2020 erschien sein literarisches Debüt Ein Mann seiner Klasse, wofür er den Klaus-Michael-Kühne-Preis und den Literaturpreis »Aufstieg durch Bildung« der noon-Foundation erhielt. Die von ihm zusammen mit Maria Barankow herausgegebene Anthologie Klasse und Kampf folgte im darauffolgenden Jahr. Im Sommer 2022 veröffentlichte er seinen Roman Schön ist die Nacht, über die Geschichte der Bundesrepublik und die Arbeiterklasse.

Eintritt frei, begrenzte Platzzahl.

Anmeldung ab 03.09.2023, 11.00 Uhr