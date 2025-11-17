Tübinger Poetik-Dozentur 2025

Die Universität Tübingen lädt zur 38. Tübinger Poetik-Dozentur ein: Jenny Erpenbeck und Peter Wawerzinek werden vom 17. bis zum 21. November 2025 in Tübingen über ihre literarischen und essayistischen Texte sprechen.

Zu Gast sind zudem Ute und Werner Mahler, die in ihren Fotografien vor allem das Alltagsleben in der DDR festgehalten haben.

Die Tübinger Poetik-Dozentur ist ein Projekt der Stiftung Würth und wird von der Adolf Würth GmbH & Co. KG gefördert. Einmal jährlich werden Autorinnen oder Autoren eingeladen, öffentliche Vorlesungen zu halten sowie Workshops für Studierende anzubieten. Den traditionellen Auftakt bildet eine Lesung in der Kunsthalle Würth.

Termine:

• Montag, 17. November: Vorlesung von Jenny Erpenbeck

• Dienstag, 18. November: Vortrag von Ute und Werner Mahler

• Mittwoch, 19. November: Jenny Erpenbeck im Gespräch

• Donnerstag, 20. November: Vorlesung von Peter Wawerzinek

Die Veranstaltungen können auch über einen Live-Stream verfolgt werden.