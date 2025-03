Tübinger Reitturniere

Die Tübinger Reitgesellschaft e.V. veranstaltet auch 2025 wieder drei Reitturniere.

24.-27. April 2025: großes Tübinger Reitturnier mit Springprüfungen bis zur schweren Klasse S

05./ 06. Juli 2025: Turnier mit Dressur- und Springprüfungen bis Klasse M

02.- 05. Oktober 2025: Dressurturnier von der Führzügelklasse bis zur Klasse S und zusätzlichen Jungpferdeprüfungen

Nach dem großen Erfolg in den vergangenen 2 Jahren mit je fast 600 Pferden und teilweise über 300 Starts am Tag wird auch vom 24. bis 27. April 2025 zum Saisonauftakt der Freiluftsaison das große Tübinger Reitturnier mit Springprüfungen bis zur schweren Klasse S stattfinden, zu denen wir Reiter aus dem ganzen Land erwarten. In extra ausgeschriebenen Prüfungen wird der Landestrainer wieder die Teilnehmer aus Baden-Württemberg für die Deutschen Jugendmeisterschaften sichten.

Am 05./06. Juli 2025 folgt dann ein Turnier mit Dressur- und Springprüfungen bis Klasse M in denen die Reiter aus der Region ihr Können unter Beweis stellen können.

Doch damit ist es noch nicht genug. Bevor es dann im Winter wieder in die Halle geht planen wir noch vom 02. bis 05. Oktober 2025 auf unserem großen Platz ein Dressurturnier von der Führzügelklasse bis zur Klasse S und zusätzlichen Jungpferdeprüfungen. Wir bieten den Reitern und Pferden damit die einmalige Möglichkeit, die Prüfung und die Vorbereitung auf demselben Boden zu reiten.