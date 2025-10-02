Tübinger Reitturniere

Es ist wieder so weit! Wie in den vergangenen Jahren planen wir auch im Jahr 2025 wieder hochklassige Reitturniere auf dem großzügigen Gelände der Reitgesellschaft mit dem insbesondere für die Springreiter im Lande einzigartigen Springplatz.

Nach dem großen Erfolg in den vergangenen 2 Jahren mit je fast 600 Pferden und teilweise über 300 Starts am Tag wird auch vom 24. bis 27. April 2025 zum Saisonauftakt der Freiluftsaison das große Tübinger Reitturnier mit Springprüfungen bis zur schweren Klasse S stattfinden, zu denen wir Reiter aus dem ganzen Land erwarten. In extra ausgeschriebenen Prüfungen wird der Landestrainer wieder die Teilnehmer aus Baden-Württemberg für die Deutschen Jugendmeisterschaften sichten.

Doch damit ist es noch nicht genug. Bevor es dann im Winter wieder in die Halle geht planen wir noch vom 02. bis 05. Oktober 2025 auf unserem großen Platz ein Dressurturnier von der Führzügelklasse bis zur Klasse S und zusätzlichen Jungpferdeprüfungen. Wir bieten den Reitern und Pferden damit die einmalige Möglichkeit, die Prüfung und die Vorbereitung auf demselben Boden zu reiten.