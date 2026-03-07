Tübinger Sommerfest

Das bunte Volksfest mit dem großen Vergnügungspark und den neuesten Attraktionen wird auch dieses Jahr wieder Tausende von Besuchern anziehen. Dieses Jahr wird es wieder ein Riesenrad geben!

Kaum eine andere Tübinger Veranstaltung hat so viele Jahre auf dem Buckel wie das Sommerfest. Vier Tage lang lädt es wieder alle Tübinger und Gäste auf den großen Festplatz ein. Fetzige Livemusik ist natürlich angesagt und jede Menge Gaudi! Und wie immer gibt es nach Einbruch der Dunkelheit wieder das legendäre Brillantfeuerwerk zu bestaunen.