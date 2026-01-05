Tübinger Song Slam

„Es geht nie um den Sieg. Es geht immer um die Songs.“

Vier wagemutige Musiker*innen treten mit selbst geschrieben Songs in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre auf der Sorglos-Bühne an, und Ihr entscheidet, wer bis ins Finale vorstößt und am Ende den goldenen Blumentopf gewinnt. Ein wilder Abend mit musikalischen Urgesteinen, neuer Lieder-Liebe und einer wilden Genre-Mischung. Gezähmt nur von eurem Moderator Manuel Huth!

Also vorbeikommen – Neues entdecken – mitreden und genießen!

Die heiligen Song-Slam Regeln:

4 Teilnehmer*innen (Solo oder Duo) | Looper erlaubt | Keine (vor-) eingespielten Klänge | Keine Cover | Keine Requisiten | Das Publikum hat immer (Un-) Recht.