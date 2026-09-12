Tübinger Song Slam

„Es geht nie um den Sieg. Es geht immer um die Songs.“
Vier wagemutige Musiker*innen treten mit selbst geschrieben Songs in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre auf der Sorglos-Bühne an, und Ihr entscheidet, wer bis ins Finale vorstößt und am Ende den goldenen Blumentopf gewinnt. Ein wilder Abend mit musikalischen Urgesteinen, neuer Lieder-Liebe und einer wilden Genre-Mischung. Gezähmt nur von eurem Moderator Manuel Huth!
Info
Club Voltaire Haaggasse 26b, 72070 Tübingen, Universitätsstadt
Konzerte & Live-Musik