Tübinger Song Slam

„Es geht nie um den Sieg. Es geht immer um die Songs.“

Vier wagemutige Musiker*innen treten mit selbst geschrieben Songs in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre auf der Sorglos-Bühne an, und Ihr entscheidet, wer bis ins Finale vorstößt und am Ende den goldenen Blumentopf gewinnt. Ein wilder Abend mit musikalischen Urgesteinen, neuer Lieder-Liebe und einer wilden Genre-Mischung. Gezähmt nur von eurem Moderator Manuel Huth!