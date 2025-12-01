Tübinger Weihnachtsmarkt

An jedem 3. Adventswochenende im Jahr könnte die Atmosphäre auf dem historischen Marktplatz von Tübingen romantischer nicht sein.

Über 350 lichtgeschmückte Stände stehen dicht gedrängt in den Altstadtgassen.

Im Unterschied zu vielen anderen Weihnachtsmärkten im Land ist hier nahezu alles mit Herz und „Hand- gemacht“: selbst gekocht, gestrickt, geschnitzt, gebastelt, gedrechselt, getöpfert, gemalt, gezimmert ...

Drei Tage lang kann der Besucher hier Schauen, Genießen und Kaufen. So mancher staunende Gast wird sich vornehmen, übers Jahr das ein oder andere einmal selber auszuprobieren oder das nächste Mal einfach wiederzukommen. Ein Höhepunkt ist die Aufführung der Feuerzangenbowle am Freitag um 19 Uhr auf dem Haagtorplatz – und auch die Kinder dürfen sich wieder auf das Karussell freuen.

Samstag und Freitag bis 21 Uhr, Sonntag bis 19 Uhr.