TüFolk Festival Abschlusskonzert

Volksmusik aus aller Welt.

TüFolk ist ein transkulturelles Musikprojekt des Klangfolk e.V. Es bringt Menschen unterschiedlicher Herkunft, Altersgruppen und musikalischer Fähigkeiten zusammen, um die kulturelle Vielfalt zu feiern und das soziale Miteinander durch das gemeinsame Musizieren zu stärken. Das Vorgehen in den wöchentlichen TüFolk Sessions als auch beim Festival basiert nicht auf Noten, sondern wird nach Gehör gelehrt und gelernt durch Peer-to-Peer-Methode.

Vom 04. bis zum 07. Dezember findet das TüFolk Festival in Tübingen statt. In den vier Tagen des Festivals erarbeiten die Teilnehmer*innen ein gemeinsames musikalisches Repertoire, das in seiner Zusammensetzung daher einmalig ist. Im Abschlusskonzert am 07.12.2025 um 19 Uhr wird dieses Repertoire zur Aufführung gebracht. Im Mittelpunkt steht die musikalische Vielfalt, die durch die persönlichen Beiträge der Teilnehmer*innen entsteht.

Der Abend klingt mit der Offenen Bühne aus, bei der einzelne Teilnehmer*innen und Kleingruppen, die während des Festivals entstanden sind, kurze Musikbeiträge und eigene Kompositionen präsentieren.