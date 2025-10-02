Tüftelwerkstatt Tüfteln und Entdecken

für Kinder zwischen 7–14 Jahren

Familienzentrum Pfleghof Pfleghofstrasse 41, 72555 Metzingen

Getüftelt, entdeckt und gebaut wird abwechselnd mit Lego, Puzzle und Gravitrax. 

Ihr wollt die größte Stadt aus Lego bauen oder die schnellste Gravitrax-Kugelbahn?

Dann seid ihr in der Tüftelwerkstatt genau richtig!

Kinder & Familie
