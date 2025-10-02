Tüftelwerkstatt Tüfteln und Entdecken

Getüftelt, entdeckt und gebaut wird abwechselnd mit Lego, Puzzle und Gravitrax.
Ihr wollt die größte Stadt aus Lego bauen oder die schnellste Gravitrax-Kugelbahn?
Dann seid ihr in der Tüftelwerkstatt genau richtig!
für Kinder zwischen 7–14 Jahren
bis
Familienzentrum Pfleghof Pfleghofstrasse 41, 72555 Metzingen
