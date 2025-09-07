Beim jährlichen Tag der offenen Tür im Tierheim Crailsheim ist für jeden was dabei. Neben einem Informationsstand rund um das Tierheim und seine Arbeit dürfen sich kleine Gäste auf Kinderschminken und einen Ballonkünstler freuen.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Es gibt Kaffee und Kuchen, Salate, Pommes, Gegrilltes und eine Auswahl an Getränken.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, das Tierheim näher kennenzulernen, Fragen zu stellen und einen entspannten Tag in tierischer Atmosphäre zu verbringen.