Am 5. Juli 2022 findet die Auftaktveranstaltung des Events Türen öffnen der Fachberatungsstelle für Betroffene von Menschenhandel statt. Wir als Mitternachtsmission öffnen an diesem Tag unsere Türen, indem wir für geladene Gäste einen Abend mit leckerem Essen und Vortrag gestalten. Sie sind herzlich eingeladen es uns nachzumachen.

Machen Sie mit und öffnen Sie Ihre Türen: Öffnen Sie Ihre Türen für weitere Interessierte – Laden Sie im Eventzeitraum (05.07.-31.07.)

Gäste zu sich nach Hause zu einem gemeinsamen Essen oder zu einem idyllischen Picknick ein. Schauen Sie sich gemeinsam die Infomaterialien an, die wir Ihnen im Voraus zukommen lassen und werfen Sie gemeinsam einen Blick in die Lebenswelten Betroffener von Menschenhandel.

Öffnen Sie Ihre Türen für Betroffene von Menschenhandel – Machen Sie Ihre Herzenstüren auf für die Lebensgeschichten der Betroffenen und erfahren Sie, wie Sie selbst aktiv werden und Betroffene unterstützen können. Betroffene von Menschenhandel sind meist nicht sichtbar und haben es daher schwer, Unterstützung zu bekommen. Informieren Sie sich, damit Sie anderen Informationen weitergeben können, damit die Betroffenen mehr gehört und gesehen werden.

Helfen Sie uns, dass wir weiterhin unsere Türen für Betroffene öffnen können – Damit wir weiterhin Unterstützung bieten können, sind wir auf finanzielle Unterstützung angewiesen.

Das Event soll daher auch dazu einladen, für die Arbeit der Fachberatungsstelle für Betroffene von Menschenhandel zu spenden – einmalig oder auch langfristig. Damit ermöglichen Sie, dass Betroffene die Unterstützung erhalten, die sie benötigen bzw. die ihnen zusteht. Wir träumen davon, dass sich an vielen Orten Menschen zusammen finden, die ihre Herzen für Betroffene von Menschenhandel öffnen und jene unterstützen. Wie wunderbar wäre es, wenn in diesem Monat (05.07.-31.07.) viele neue Menschen auf diese Thematik aufmerksam würden und sich an unsere Seite stellen im Kampf gegen Menschenhandel? Wenn Sie ein eigenes Event planen wollen, melden Sie sich gern per E-Mail bei Tabea Berger an (tabea.berger@diakonie-heilbronn.de). Wir würden uns sehr darüber freuen und lassen Ihnen dann rechtzeitig weitere Informationen zukommen.