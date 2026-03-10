Türen auf mit der Maus 2026: Kleine Wunder der Industrie entdecken

Kinder aufgepasst: Was passiert, wenn Zahnräder ineinandergreifen, Webstühle rattern oder aus einer einfachen Feder etwas hüpft?

Im Industriemagazin könnt ihr historischen Maschinen ganz nah kommen und entdecken, wie aus vielen kleinen Handgriffen und cleverer Technik große Ideen entstanden. Bei Vorführungen erlebt ihr ausgewählte Maschinen in Aktion. Beim Suchspiel erkundet ihr das Museum, aus einer Feder der historischen Federwindemaschine bastelt ihr ein kleines Hüpfmännchen und an weiteren Bastelstationen könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen.