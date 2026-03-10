Türen auf mit der Maus 2026

Du findest Fossilien spannend und möchtest mal einen echten Mammutzahn in den Händen halten?

Komm ins Stadtmuseum und lerne Millionen Jahre alte Lebewesen und Lebenswelten kennen. Werde am Türen auf mit der Maus-Tag selbst zum Forscher und bringe in deiner eigenen Ausgrabung ein kleines Wunder zu Tage.

Der Türen-auf-Aktionstag findet jährlich am 3. Oktober statt.

Im Rahmen der bundesweiten Mitmachaktion können kleine und große Fans der „Sendung mit der Maus“ Neues entdecken und sich begeistern lassen.