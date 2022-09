Türen auf mit der Maus

​​​​​​​Wie funktioniert ein Windrad oder eine Photovoltaikanlage? Und wie kann man den erzeugten Strom speichern?

Am Türen-auf-Tag zeigen die Stadtwerke Öhringen, im Gelben Haus, Kindern in verschiedenen Experimenten, wie aus Sonne, Wind und Wasser Energie gewonnen werden kann. In einem Workshop lernen die Kinder die Bedeutung und Funktionsweisen der Erneuerbaren Energien spielerisch kennen und werden so zum Experten.

Die Stadtwerke Öhringen freuen sich auf rege Teilnahme!

Bitte geben Sie bei der Anmeldung die gewünschte Uhrzeit und Personenzahl an.

Kurzinfos:

Termin: 03. Oktober 2022

Workshop 1: 14:00 – 15:30 Uhr

Workshop 2: 16:00 – 17:30 Uhr

Altersempfehlung: 8 – 12 Jahre

Anmeldung unter: info(at)stadtwerke-oehringen.de