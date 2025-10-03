Am 3. Oktober heißt es wieder „Türen auf mit der Maus!“. Deutschlands beliebteste Kinderserie nimmt euch mit an Orte, die neugierigen Augen für gewöhnlich verschlossen bleiben. Dieses Jahr lautet das Motto „SpielZeit“ – da darf ein Blick hinter die Kulissen des Theaters natürlich nicht fehlen! Denn bei uns am Theater ist (fast) das ganze Jahr Spielzeit: Nicht nur die Schauspieler*innen dürfen sich auf der Bühne austoben, viele verschiedene Gewerke, von der Bühnentechnik über die Werkstätten hin zum Kostüm, müssen perfekt zusammenspielen um Abend für Abend neue Geschichten zum Leben zu erwecken. Ihr erlebt, wer alles am Erfolg der Vorstellung beteiligt ist und was hinter den Kulissen geschieht, bevor sich abends der Vorhang hebt – und wir laden Euch natürlich ein, mit uns zu spielen!