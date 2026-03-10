Türen auf mit der Maus

Komm mit auf Entdeckungsreise beim Türen-auf-Tag der Maus in Öhringen! Für Familien mit Kindern von 5–8 Jahren öffnen sich drei spannende Orte, die sonst verborgen bleiben.

Erforsche das Stadtarchiv auf Schatzsuche, entdecke geheime Museumsräume und wirf einen Blick hinter die Kulissen der Stadtbücherei. Es erwarten dich tolle Mitmachaktionen. Immer zur vollen Stunde startest du an einem neuen Ort; die Reihenfolge erfährst du vorher per Mail. Sei neugierig, probiere aus und finde die kleinen Wunder deiner Stadt!

Eine Anmeldung per E-Mail an weygang.museum@oehringen.de ist erforderlich.

Einige Tage vor Beginn erfahrt ihr dann euren Startpunkt und die Reinfolge der Stationen.

Die Teilnahme ist kostenlos.