TÜRKCE HİKAYE ADASI Geschichteninsel in türkischer Sprache

TÜRKCE HİKAYE ADASI Gönüllü hikaye anlatıcıları, 4 yaş ve üzeri çocuklara Türkçe hikayeler okuyor. Taucht ab in die Welt der Geschichten und Bücher.

Unsere Vorlesepat*innen werden Euch abwechselnd spannende und lustige Geschichten in türkischer Sprache vorlesen und erzählen. Bringt gute Laune mit und seid ganz Ohr!

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Die Veranstaltung findet freitags um 15.30 Uhr statt, ist kostenlos und dauert 30 bis 40 Minuten.