TÜRKCE HİKAYE ADASI Geschichteninsel in türkischer Sprache

TÜRKCE HİKAYE ADASI Gönüllü hikaye anlatıcıları, 4 yaş ve üzeri çocuklara Türkçe hikayeler okuyor. Taucht ab in die Welt der Geschichten und Bücher.
Unsere Vorlesepat*innen werden Euch abwechselnd spannende und lustige Geschichten in türkischer Sprache vorlesen und erzählen. Bringt gute Laune mit und seid ganz Ohr!
Die Veranstaltung findet freitags um 15.30 Uhr statt, ist kostenlos und dauert 30 bis 40 Minuten.
Info
Stadtbibliothek Göppingen Kornhausplatz 1, 73033 Landkreis Göppingen
Kinder & Familie