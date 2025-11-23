Türkisch kochen – frisch & gesund

VHS-Kurs

bis

Grundschule Eutendorf-Ottendorf Hohbühl 2, 74405 Gaildorf

Wir kochen „Antalya usulü tahinli piyaz“ – einen aromatischen Bohnensalat mit Tahinisauce, Tomaten, Zwiebeln, Oliven und Eiern.

Als Hauptgericht gibt es würzige Köfte (Rinderhackbällchen) in Tomatensauce mit klassischem türkischem Reis „Pilaw“. Zum Abschluss genießen wir „Sütlac“, einen cremigen Milchreis mit Zimt und frischen Früchten. Gemeinsam lassen wir den Abend in gemütlicher Runde mit passenden Getränken ausklingen. Bitte mitbringen: Kochschürze, Vorratsbehälter für Reste.

Info

Essen & Trinken, Freizeit & Erholung
bis
