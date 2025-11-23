Türkisch kochen – frisch & gesund

Wir kochen „Antalya usulü tahinli piyaz“ – einen aromatischen Bohnensalat mit Tahinisauce, Tomaten, Zwiebeln, Oliven und Eiern.

Als Hauptgericht gibt es würzige Köfte (Rinderhackbällchen) in Tomatensauce mit klassischem türkischem Reis „Pilaw“. Zum Abschluss genießen wir „Sütlac“, einen cremigen Milchreis mit Zimt und frischen Früchten. Gemeinsam lassen wir den Abend in gemütlicher Runde mit passenden Getränken ausklingen. Bitte mitbringen: Kochschürze, Vorratsbehälter für Reste.