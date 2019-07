T.o.P. Ensemble - The Music of "Tower of Power“

Das Ensemble aus aktuellen und ehemaligen Studenten der Musikhochschule Stuttgart unter der Leitung von Eckhard Stromer hat sich intensiv mit der „Urban Soul Music“ und dem Sound der legendären Funk Band „Tower of Power“ aus der East Bay in Oakland/Kalifornien beschäftigt und bringt deren Musik nun in der Interpretation der Studenten ins Dulkhäusle.