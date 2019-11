× Erweitern www.tunestudio.de Plakat T&R Lounge Club

„The Voice of Germany“-Finalistin und Vaihinger Pianist am 21. Dezember 2019 gemeinsam live in der Peterskirche. Wohlklang vor Weihnachten: „The Voice of Germany“-Finalistin Tiffany Stella Kemp (vocals) und der Vaihinger Pianist Ralf Lehanka (piano/keyboard) treten am 21. Dezember 2019 um 19.30 Uhr gemeinsam als „T&R Lounge Club“ in der Peterskirche in Vaihingen/ Enz auf. Mit Stücken wie „Writings on the Wall“ von Sam Smith, „Je t’aime“ von Lara Fabian oder dem Klassiker „Hallelujah“ unternehmen die beiden Vollblutmusiker eine musikalische Reise durch Soul, Pop, Swing, Musical und Blues.