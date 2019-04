Theatersport Deutschland - Russland

Da tanzt der Bär! Russland trifft auf Deutschland; Tolstoi auf Goethe; osteuropäische Melancholie auf blau-blühende Romantik...Sergej Sobolev, Schauspieler am Staatstheater St. Petersburg und Mitglied des ersten Improvisationstheaters Russland, sowie der Gründer des russischen Improteams Evgenij "Eugen" Gerein kommen zum theatralen Schlagabtausch auf die Bühne des TiKK.Für Deutschland treten Maike Moreau und Jürgen List in den Ring. Wir dürfen gespannt sein, wer das Publikum mehr begeistert. In Zeiten von Aufrüstung und Sanktionen zeigt AlsWir, dass wir noch miteinander lachen können.