Tag des Handwerks 2019

Bühnenprogramm:

ab 13:00 Uhr // Theater Richard Betz

Hans im Glück – oder der Traum vom Fliegen

Ein berührendes Theaterstück für Kinder und Erwachsene

Der Altgeselle Johann ist Stütze und gute Seele der Zimmerei, in der er seit mehr als 30 Jahren arbeitet, und das immer noch mit großer Freude: „Ich kann mir jeden Abend ansehen, was ich mit meinen eigenen Händen geschaffen habe“. Ein Danke Schön hat er allerdings von seinem meist abwesenden Meister noch nie gehört. Johanns Brotzeitstube ist gleichzeitig die „Werkstatt“ von Paul, dem achtjährigen Sohn seines Meisters. Mit Holzresten, und allem was in der Zimmerei zu finden ist, baut Paul dort seine phantastischen Projekte. Und immer wieder muss Johann ihm vom Hans im Glück erzählen. Doch eines Tages wird Johann´s Leben von einem auf den anderen Augenblick völlig auf den Kopf gestellt. Paul hat verbotenerweise Johanns geheimnisvollen Koffer vom Dachboden geholt. Und darin verbirgt sich Johanns nie gelebter großer Traum...

Ein Stück übers Handwerk, über gelebte und nicht gelebte Träume, über große Traditionen und eine echte, tiefe Freundschaft.

ab 16:00 Uhr // Dirndl-Modenschau von Sibille Bechtel

Wer für die Oktoberfest-Saison noch auf der Suche nach einem passenden Outfit ist, sollte sich die Modenschau von Maßschneiderin Sybille Bechtel nicht entgehen lassen. Die Besucher der Bundesgartenschau können dort rund 25 ihrer handgefertigten Dirndl bestaunen. Die aufwendigen Einzelstücke, an denen die kreative Schneiderin zahlreiche Stunden mit großer Leidenschaft arbeitet, werden von treuen Kundinnen auf dem Laufsteg präsentiert.