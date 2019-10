Stimme liest vor

Wo war ich bloß gelandet? Und wie? Irgendwie hatte ich mir meinen elften Geburtstag anders vorgestellt …“ Wer diesen Geschichtenanfang originell und in sich schlüssig fortgesetzt hat oder mit den Reizwörtern „Katzenwäsche – Flughuhn – Bumerang – Nudel“ einen spannenden und/oder lustigen Aufsatz geschrieben hat, ist jetzt bei den Gewinnern. Die Siegerehrung des Schreibwettbewerbs von Kinderstimme, Buchhandlung Osiander und Theater Heilbronn findet dieses Jahr am bundesweiten Vorlesetag in der BOXX statt.

Schauspieler unseres Ensembles lesen die prämierten Geschichten der 9- bis 13-jährigen Nachwuchsschriftsteller öffentlich vor.