Tandem für drei - Dinnershow

Unsere kultige Eigenproduktion Tandem für drei können Sie mit allen Sinnen genießen.

Gönnen Sie sich einen besonderen Abend und lassen Sie sich von uns und der Küche des Leonardo Royal Hotel Mannheim all inclusive verwöhnen.

Nichts ist mehr wie es einmal war ...

Rudis Radladen dümpelt vor sich hin - Karls Rennrad verstaubt in seiner Abstellkammer. Aus den Erinnerungen an gemeinsame bessere Zeiten entstehen Sorgen um die Zukunft.Da erscheint Anna Kling - attraktiv, humorvoll, einnehmend. Sie verdreht den beiden den Kopf und weckt alte Träume. Aber meint Anna es ehrlich oder führt sie etwas im Schilde? Rudi und Karl erkennen, dass sie es selbst in die Hand nehmen müssen - denn nichts kann bleiben wie es ist!

Von und mit Regina Steegmüller, Hugo Steegmüller und Werner Heine

Regie: Jürg Hummel