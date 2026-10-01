Tabaluga - Es lebe die Freundschaft

Ein zauberhaftes Musical für Kinder und Erwachsene.

Freundschaft - was bedeutet das eigentlich?

Nach einem folgenschweren Zusammenstoß mit seinem Erzfeind Arktos verliert Tabaluga sein Gedächtnis. Plötzlich weiß er nicht mehr, wer er ist - und auch nicht, was Freundschaft bedeutet.

Begib dich gemeinsam mit Tabaluga und seinen Freunden auf eine spannende und berührende Reise. Wird es ihnen gelingen, seine Erinnerungen zurückzubringen? Und wird Tabaluga herausfinden, was wahre Freundschaft wirklich ausmacht?

Komm vorbei und erlebe ein mitreißendes Abenteuer voller Musik, Mut und Freundschaft! -Von jeder gekauften Karte geht 1 EUR an einen guten Zweck!-

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