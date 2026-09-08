Tabaluga und Lilli – Das Musical

Mit viel Liebe zum Original werden Tabalugas Abenteuer in eine märchenhafte Musical-Fassung für die ganze Familie verwandelt. Für Kinder ab 4 Jahren.
Info
Das Palatin Ringstrasse. 17-19, 69168 Wiesloch
Kinder & Familie, Theater & Bühne
Das Palatin Ringstrasse. 17-19, 69168 Wiesloch
Mit viel Liebe zum Original werden Tabalugas Abenteuer in eine märchenhafte Musical-Fassung für die ganze Familie verwandelt. Für Kinder ab 4 Jahren.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH