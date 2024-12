Tabaluga und Lilli - Das Musical für die ganze Familie

Am 12. Januar 2025 im großen Kursaal Bad Mergentheim: Die wunderbare Welt des kleinen Drachen Tabaluga wird in „Tabaluga und Lilli“ als zauberhaftes Musical für die ganze Familie lebendig!

Ein faszinierendes Abenteuer voll spannender Herausforderungen, magischer Momente und herzerwärmender Musik erwartet das Publikum.

In dieser berührenden Geschichte macht sich Tabaluga auf eine gefährliche Mission: Der böse Schneemann Arktos will die Welt in ewiges Eis hüllen, und nur das Wahre Feuer kann ihn aufhalten. Der alte Drache Tyrion bereitet Tabaluga auf seine Aufgabe vor, und gemeinsam mit einem weisen Magier begibt sich der junge Drache auf die Suche nach dem Feuer. Unterwegs trifft er auf die Spinnenfrau Tarantula und erkennt, dass die Welt trotz aller Gefahren voller Schönheit und Wunder ist.

Doch Arktos versucht, ihn von seiner Bestimmung abzulenken, und erschafft aus purem Eis das bezaubernde Mädchen Lilli. Tabaluga verliebt sich und entdeckt die Kraft der Liebe, die ihm neue Stärke verleiht.

„Tabaluga und Lilli“ begeistert mit bekannten Hits von Peter Maffay und lässt die Zuschauer durch liebevoll gestaltete Kostüme und kreative Bühnenbilder in die Welt des kleinen Drachen eintauchen. Ein unvergessliches Live-Erlebnis für Kinder ab vier Jahren und für alle, die das Kind in sich spüren möchten! Ein Musical, das für große und kleine Besucher gleichermaßen unterhaltsam und bewegend ist – seien Sie dabei!