Tabaluga und Lilli

Es gibt Feuer. Und es gibt Eis. Die Drachen sind seit jeher die Hüter und Bewahrer des Feuers.

Und Arktos, der Mann aus Schnee, ist Herrscher über das Eis und wünscht sich nichts sehnlicher, als die Natur zu bezwingen und alles Leben einzufrieren. Doch von all dem will der junge Drache Tabaluga nichts wissen. Er saust lieber durch die Lüfte, treibt Unsinn und lässt alle Fünfe gerade sein.

Doch eines Tages sieht er, wie Arktos eine Figur aus einem Eisblock meißelt: Lilli! Fasziniert von ihrem Anblick und von dem Gefühl, das er plötzlich in sich spürt, macht sich Tabaluga auf um jemanden zu finden, der ihm das erklären kann, das Gefühl. Aber niemand kann ihm richtig helfen. Deprimiert und blind vor Sehnsucht nach Lilli tappt er schnurstracks in Arktos Falle…Das berühmte Musical von Peter Maffay und Gregor Rottschalk neu erzählt mit den Mitteln des Figurentheaters, mit Schauspiel und Live-Gesang.