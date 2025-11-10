Das drachenstarke Musical für die ganze Familie.

Erleben Sie das fantasievolle Musical „Tabaluga und Lilli“ – ein zauberhaftes Abenteuer für Groß und Klein!

In seinem zweiten großen Abenteuer macht sich der kleine Drache Tabaluga erneut auf den Weg, um das wahre Feuer zu finden und die Welt vor der eisigen Bedrohung zu bewahren. An der Seite eines weisen Magiers meistert er mutig zahlreiche Herausforderungen, begegnet wundersamen Kreaturen und entdeckt dabei die Kraft der Liebe.

Mit detailreichen Kostümen, eindrucksvollen Bühnenbildern und den beliebten Songs von Peter Maffay wird diese Live-Inszenierung zu einem unvergesslichen Erlebnis für Kinder ab vier Jahren – und für alle, die sich ihre kindliche Fantasie bewahrt haben.

Lassen Sie sich entführen in eine Welt voller Magie, Freundschaft und Abenteuer!