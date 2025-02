Tabatinga - Ein Wasserschwein im Bademantel: Autorenlesung mit Anna Ludwig für Kinder in Klasse 2 und 3

Alba staunt nicht schlecht, als sie am Flughafen in Brasilien auf ein kleines sprechendes Meerschweinchen im Bademantel trifft. Sie findet das kleine Schweinchen namens Tabatinga supersüß. Leider darf sie unter gar keinen Umständen ein Haustier haben! Schon gar nicht jetzt, wo Papa nach seinem Unfall im Rollstuhl sitzt. Aber Alba kann nicht widerstehen, denn Tabatinga stibitzt sich in Sekundenschnelle in ihr Herz. Heimlich schmuggelt sie ihn mit ins Flugzeug und versteckt ihn in ihrem Zimmer. Dort treibt er jedoch allerlei Schabernack – und er wächst und wächst und wächst … Ist Tabatinga etwa gar kein Meerschweinchen? Und wie soll sie ihren neuen besten Freund bloß weiter vor ihren Eltern verstecken? Denn eines ist klar: Ein Leben ohne Tabatinga kann sich Alba nicht mehr vorstellen!Anna Ludwig hat schon in der ersten Klasse in jedes Freundebuch den Berufswunsch „Autorin“ geschrieben. Doch nach dem Abitur wurde sie zunächst Texterin und studierte dann Germanistik, Grundschullehramt und Regie. Mit ihrem Abschlussfilm für Kinder gewann sie zahlreiche internationale Preise. Anna Ludwig lebt mit ihrer Familie und ihrem Hund Emil bei München. Schulklassen sind zur Veranstaltung herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist erforderlich.