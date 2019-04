× Erweitern tabeabooz.de/presse Tabea Booz

Tabea Booz. Sängerin und Performerin von klein auf. Ihre Texte, Melodien und Gedanken verwandelt sie in einen ehrlichen Sound, der Soul-Pop mit RnB und sanften Jazz-Klängen vereint.

Tabea lebt und arbeitet in Stuttgart, der Landeshauptstadt ihrer Heimatregion. Hier entstehen die Ideen zum nächsten Projekt, das im Sommer 2019 als EP erscheinen wird. Mit der aktuellen Single "Konjunktiv II" entwickelt sie sich vom klassischen Soul-Sound hin zu ihrem ganz eigenen, persönlichen Klang – und kehrt damit zurück zu ihrer Muttersprache Deutsch.

Ihre Lebenslust steckt Tabea Booz in kraftvolle Songs, mit denen sie bei Liveauftritten in Jazzclubs, bei Festivals oder Wohnzimmerkonzerten ganz nah an ihrem Publikum bleibt. Sounds für die Seele.

Besetzung: Tabea Booz (voc); Marvin Klopfer (keys); Valentin Koch (guit); Daniel Pflumm (b); Klemens Fregin (dr)